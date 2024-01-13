Ребенок сломал грудную клетку при посещении батутного парка в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок сломал грудную клетку во время посещения батутного парка в Челябинске, сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По словам матери мальчика, инструкторы обучали детей опасным трюкам, а после происшествия они не вызвали ребенку скорую и не оповестили об инциденте взрослых.

По словам женщины, сотрудники предлагали детям убирать мусор в обмен на пользование аттракционами, несмотря на то, что за услугу им заплатили. Она также утверждает, что после этого детей начали учить трюкам без согласия родителей.

По информации канала, сын женщины упал на голову и повредил шейный позвонок. Директор заведения при этом отказался предоставлять родительнице видео с камер наблюдения, заявив, что детей обучали обычным легким трюкам.

Накануне на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина» случилось происшествие, в результате которого шестилетний мальчик впал в кому. У него диагностированы множественные травмы и асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.