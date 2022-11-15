Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город

Фото: novkahovka.khogov

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город и передислоцировались в безопасные места Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации в Telegram. В дежурном режиме будут работать бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Работники социальных служб вместе с волонтерами продолжат обеспечивать наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей.

Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город, — говорится в сообщении.

В Новой Каховке с 15 ноября вводят комендантский час с 19:00 до 06:00. Ранее сообщалось, что члены администрации покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра по соображениям безопасности. По словам главы администрации Павла Филипчука, представители районных властей стали целью № 1 для атак ВСУ.

Он добавил, что территория, откуда уходит администрация Каховского района, является местом возможных боевых действий.