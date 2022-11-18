Сотрудникам завода в Красноярске подарили стриптиз на корпоратив

Фото: shutterstock

Для работников красноярского предприятия «Сибсталь МК» начальство в день рождения компании пригласило стриптизершу. Как сказал директор завода Дамир Басыров, шоу привело сотрудников в восторг. По его словам, решение о стриптизе было принято, чтобы «приятно мужикам сделать». Критикам проведения таких корпоративов Басыров посоветовал заниматься своей жизнью, передает «Подъем».

Все в восторге остались, даже женщины, от необычной идеи. Это был сюрприз. Нашей компании год. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно, когда один раз. Мы не обращаем внимания на критику. Те, кто критикуют, пусть своей жизнью занимаются. Нам главное, что наши ребята поблагодарили и остались очень довольны, — подчеркнул директор предприятия.

Корпоратив на заводе со стриптизом вызвал в Сети бурные споры и неоднозначную реакцию. Дочь одного из сотрудников посчитала шоу «отвратным».

Как стало известно ранее, производственное объединение «Электрохимический завод» в Зеленогорске Красноярского края отметило свое 60-летие. По этому случаю для работников предприятия был устроен корпоратив с приглашенными стриптизерами. Кадры с места празднования опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации канала, программа была согласована заранее во избежание «лютой жести».