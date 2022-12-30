Сотрудникам мэрии Новосибирска дали условные сроки за хищение 52 квартир

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Новосибирский суд вынес бывшим чиновникам городской мэрии приговор за хищение 52 квартир, сообщает «Сиб.фм». Бывший начальник комитета по жилищным вопросам мэрии Светлана Стынина и ее экс-заместитель Андрей Гудченко получили 3 года и 6 месяцев условно со штрафом 500 тысяч рублей, а предпринимателя Елену Камерзанову осудили на 3 года условно и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области уточнили, что нанесенный преступниками ущерб от перепродажи муниципальной недвижимости оценивается в 160 млн рублей.

Размер имущественного ущерба, причиненного муниципальному образованию, составил не менее 160 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие выяснило, что чиновники закупали у мэрии квартиры по ценам ниже рыночных с помощью фиктивных покупателей, в качестве которых выступали их знакомые, после чего перепродавали их реальным покупателям. Муниципалитет терял деньги, а преступники получали прибыль. За период с 2008 по 2014 годы они продали 52 квартиры. Чиновников обвинили в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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