Сотрудника военкомата в Сочи отправили в колонию из-за 60 тысяч рублей Сотруднику военкомата в Сочи отменили условный срок и дали четыре года за взятку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудника военкомата в Сочи отправят в колонию общего режима за получение взятки в размере 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. Изначально подсудимому назначили условное наказание, но после пересмотра дела его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе, приговор был обжалован стороной обвинения. По данным следствия, подсудимый в ноябре 2020 года получил от своей знакомой взятку. За это он помог направить сына женщины проходить службу по призыву в Адлерский район, тем самым нарушив указание командующего Южным военным округом: направлять граждан на службу рядом с местом проживания тот запретил.

Во время судебного заседания сотрудник военкомата свою вину не признал. Ему также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, подсудимого лишили права занимать должности в государственных органах в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.

Суд Барнаула ранее приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, к девяти годам колонии строгого режима. Также экс-прокурору выписали штраф.