Сотрудница УК из Щелково рассказала, почему переехала возмущенную женщину Сотрудница УК из Щелково заявила, что не заметила женщину под колесами авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щелково, которая ранее дважды переехала женщину, заявила, что не заметила пострадавшую под колесами авто, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам работницы УК, она сильно торопилась, поскольку ее окружили жители, недовольные отсутствием отопления.

Хотела быстрее уехать с места, потому что все стучали в окна, — объяснила женщина.

Как уточнил собеседник RT, совершившая наезд женщина трудоустроена в управляющей компании неофициально. Об этом же заявила и сама подозреваемая. Сам глава компании «Паритет» утверждает, что женщина и вовсе не работала у них.

Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал, что во время наезда пострадала еще одна жительница Щелково, она получила ушиб правой голени, но от госпитализации отказалась.

Инцидент произошел во вторник, 17 октября, когда жители Щелково собрались у здания управляющей компании. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в свой автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих. После этого она снова дала по газам, переехав упавшую женщину.

Пострадавшая находится в больнице с несколькими переломами, с сотрудницей УК работает полиция. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев заявлял, что виновница произошедшего будет наказана по закону. Депутат Госдумы Александр Толмачев также заверил, что инцидент будет взят под его личный контроль.