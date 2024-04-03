Сотрудника Ростехнадзора отправили под арест после ЧП на руднике Пионер

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Благовещенский городской суд арестовал до 25 мая замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности после инцидента на руднике Пионер, сообщает РИА Новости.

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в халатности Смирнова сроком до 25 мая, — приводит агентство вердикт судьи.

Представитель защиты просил в суде отправить подопечного под домашний арест, обвиняемый вину не признает. Региональная прокуратура поддержала ходатайство следствия.

В понедельник, 1 апреля, правоохранители задержали в Амурской области двоих сотрудников управления Ростехнадзора в связи с подозрениями в халатности после ЧП на руднике Пионер. Задержанными оказались заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.