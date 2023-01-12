Сотрудника ППС из Иркутской области осудили на 9,5 лет за вымогательство

В Иркутской области бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей за вымогательство взятки в 30 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы судебного дела. Мужчину признали виновным по двум статьям: ч 1. ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с ее вымогательством через посредника).

В Следственном комитете сообщили, что преступление было совершено летом 2021 года. Экс-сотрудник ППС остановил авто на трассе «Сибирь», проложенной между Ангарском и Иркутском. Правоохранитель обвинил автомобилиста в езде в нетрезвом состоянии, которое затем не было доказано, и забрал права.

За возврат документа через посредника стал вымогать у потерпевшего денежное вознаграждение в размере 30 тысяч руб. Он звонил мужчине и отправлял ему текстовые сообщения, угрожая возможным привлечением к административной ответственности и лишением прав на управление легковым транспортом, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Дорогомиловский суд Москвы ранее арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о коррупции. Он отправлен под стражу на два месяца — до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.