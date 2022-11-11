Сотрудника оператора из Новосибирска арестовали за «слив» данных клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотового оператора из Новосибирска, который торговал личными данными клиентов, привлекли к ответственности, сообщает «Сиб.фм». 19-летний сотрудник «сливал» своим клиентам данные о созвонах интересующих абонентов и детализацию их разговоров. Сотрудники ФСБ узнали о деятельности молодого человека и возбудили в отношении него уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации, из-за которого ему грозит штраф в 500 тысяч рублей и пять лет тюрьмы.

Установлено, что сотрудник салона мобильной связи копировал и передавал третьим лицам за денежное вознаграждение информацию из корпоративной базы данных оператора сотовой связи. Оформляя фиктивные заявления и подделывая подписи абонентов, новосибирец продавал заказчикам сведения о принадлежности телефонных номеров и детализацию телефонных соединений, — сообщила представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В УФСБ отметили, что с начала 2022 года за неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение тайны переписки и телефонных переговоров осуждены 10 человек. Дела ещё семерых жителей региона на данный момент расследуются.

Юрист Вадим Виноградов ранее рассказал, что за утечку или разглашение личных данных можно получить компенсацию. Для этого нужно составить иск к оператору персональных данных о возмещении убытков или компенсации морального вреда. По словам эксперта, такие судебные процессы непростые, так как в первом случае нужно будет доказать связь убытков, которые требуется возместить, с фактом разглашения личных данных. Во втором случае придется привести доказательства, что произошедшее принесло действительно серьезные эмоциональные страдания. Подтверждением морального вреда, по словам юриста, может быть вызов врача на дом, приобретение успокоительных и повышенное давление.