Сотрудника МЧС госпитализировали после атаки БПЛА на российский регион Губернатор Голубев: сотрудник МЧС пострадал при массовой атаке БПЛА на Таганрог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник МЧС получил ранение в результате массовой атаки беспилотников на Таганрог, заявил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Минобороны России информацию не комментировало.

Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет, — сообщил глава региона.

Ранее губернатор передавал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. По его словам уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. Погибших среди мирного населения, согласно предварительным данным, нет, добавил Голубев.

До этого глава Курской области Роман Старовойт написал, что обломки сбитого украинского беспилотника повредили крышу поликлиники в Курске. Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, отметил он.

Кроме этого, 5 марта под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин в Белгородской области. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.