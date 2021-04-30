Высокопоставленного сотрудника ФСИН арестовали за взятку в 60 млн

https://static.news.ru/photo/f1e6d4f8-ab0c-11eb-98a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутской области арестован заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального следуправления СКР. Имя задержанного пока не называется.

По данным ведомства, сотрудник ФСИН обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении нескольких руководителей коммерческих организаций и не представлять в следственные органы их результаты. За это он потребовал 60 млн рублей. В апреле ему была выплачена часть оговоренной суммы — 10 млн.

Сотрудник ФСИН и мужчина, передавший ему деньги, задержаны. Им предъявлены обвинения во взяточничестве и в посредничестве в получении взятки. Первый заключён под стражу, второй отправлен под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве троих сотрудников полиции задержали за взятку в 12 млн рублей. По версии следствия, они требовали у потерпевшего внушительную сумму, за которую обещали посодействовать в расследовании благодаря своим полномочиям.