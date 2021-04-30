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Высокопоставленного сотрудника ФСИН арестовали за взятку в 60 млн

08:57, 02 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутской области арестован заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте регионального следуправления СКР. Имя задержанного пока не называется.

По данным ведомства, сотрудник ФСИН обещал прекратить проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении нескольких руководителей коммерческих организаций и не представлять в следственные органы их результаты. За это он потребовал 60 млн рублей. В апреле ему была выплачена часть оговоренной суммы — 10 млн.

Сотрудник ФСИН и мужчина, передавший ему деньги, задержаны. Им предъявлены обвинения во взяточничестве и в посредничестве в получении взятки. Первый заключён под стражу, второй отправлен под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 

Ранее сообщалось, что в Москве троих сотрудников полиции задержали за взятку в 12 млн рублей. По версии следствия, они требовали у потерпевшего внушительную сумму, за которую обещали посодействовать в расследовании благодаря своим полномочиям.

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