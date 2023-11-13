Сотрудник МВД пытался украсть лифт из жилого дома в Перми Против пермского полицейского возбудили уголовное дело за попытку украсть лифт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми сотрудник МВД вместе с подельником пытался украсть лифт из жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, председатель местного ТСЖ заметил, что совершается преступление, вызвал полицию, а также задержал одного из злоумышленников.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в многоэтажке на улице Юрша. Не так давно в шахте лифта заменили подъемник, при этом старый разобрали и оставили у входа в подъезд. 9 ноября подозреваемые решили украсть пришедшую в негодность конструкцию.

Председатель ТСЖ увидел, как неизвестные складывают детали старого лифта в автомобиль и попытался помешать им. Он вызвал правоохранителей и задержал одного мужчину, второму удалось скрыться с места происшествия.

В отношении подельников возбудили уголовное дело. Беглеца ищет полиция, пока его местонахождение не установлено.

Ранее в Ростове-на-Дону в «Пятерочке» на улице Герасименко мужчина украл товары и хотел покинуть магазин, но ему заблокировали дверь. Администратор вызвал полицию, но злоумышленник попытался скрыться до приезда правоохранителей. Для этого он начал выбивать стеклянную дверь ногами и шуруповертом. Вор все-таки проломил в двери отверстие достаточных размеров, чтобы пролезть через него, и смог покинуть помещение.