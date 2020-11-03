Сотрудник мэрии Бердска избил пожилого журналиста за комментарий в соцсети

https://static.news.ru/photo/20c0b172-1db4-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Болдырев Фото: vk.com/boldyrev51

В Бердске работник пресс-центра администрации Кирилл Цветков избил 68-летнего внештатного корреспондента газеты «Свидетель» Сергея Болдырева, обидевшись на оставленный им в соцсети комментарий.

Инцидент произошёл 2 ноября в редакции издания. По словам Болдырева, Цветков нанёс ему несколько ударов по голове. Коллеги журналиста добавляют, что сотрудник администрации был взбешён и прекратил избиение Болдырева только после вмешательства коллектива.

Журналист полагает, что причиной произошедшего является его комментарий в группе «Бердск: всё плохо», которую он администрирует.

Я оценил его творчество, мне «понравилось». Он креативно пишет, я отметил этот креатив и нашёл подобающее для этого место — паблик «Всё плохо». Потому что так писать нельзя, тем более на эту тему [коронавирусная инфекция], — цитирует Боддырева издание «Бердск.Онлайн».

Журналист написал заявление в полицию, прошёл освидетельствование полученных побоев. По его словам, у него сильно болит голова и разбита губа. Издание отмечает, что в начале текущего года Болдырев перенёс инфаркт.

Цветков заявил, что извиняться перед журналистом не собирается. Он признал, что ему не следовало прибегать к рукоприкладству, но объяснил своё поведение тем, что у него сдали нервы. Он добавил, что Болдырев систематически «травит» его в соцсетях.

Глава администрации Бердска Евгений Шестерин осудил Цветкова за нападение на журналиста, но увольнять его не намерен. Он собирается провести с сотрудником пресс-службы серьёзный разговор, как только тот выйдет из отгулов.

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