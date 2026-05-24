«Ты слышишь крики ребенка»: в МЧС ужаснулись цинизму ВСУ в Старобельске

ВСУ целенаправленно мешали спасателям доставать детей из-под завалов общежития в Старобельске, создавая угрозу повторных атак, сообщил ТАСС командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, спасатели слышали крики раненых студентов, но при этом им самим приходилось прятаться.

Когда уже непосредственно приступили к развалам вот этого участка, постоянно была угроза повторного обстрела. <…> Представьте, когда ты слышишь крики ребенка и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти. Это самое тяжелое, которое было. Когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать. Бессилие. Такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей, — сказал он.

Ранее командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал журналистам о сложных условиях работы спасателей после удара по зданию общежития. Мужчина добавил, что лично находился на месте трагедии и успел достать трех последних выживших девочек на пятом этаже.

До этого в Сети появилось видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая девушка просит помогать не ей, а спасти подругу.