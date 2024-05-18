Сотрудник коммунальных служб погиб при атаке дрона на Курскую область Врио губернатора Курской области: один человек погиб при атаке дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Беспилотник ВСУ атаковал в Курской области автомобиль коммунального предприятия, что привело к гибели одного сотрудника, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Врачи скорой помощи оказывают всю необходимую помощь еще одному сотруднику, который в результате атаки получил осколочные ранения, добавил он.

В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался, — написал Смирнов.

В ночь на 17 мая сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе попали под атаку украинских дронов. В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья с четырехлетним ребенком. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла на месте, а ребенка в критическом состоянии госпитализировали, позднее он скончался.

Ранее противовоздушная оборона РФ уничтожила 102 украинских беспилотника. Как отметили в МО РФ, 51 дрон удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.