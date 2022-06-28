Сотрудник и двое осуждённых погибли в иркутской колонии-поселении Сотрудник и двое осуждённых погибли в иркутской колонии-поселении во время работы на очистных сооружениях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник и двое осуждённых погибли в иркутской колонии-поселении во время работы на очистных сооружениях, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его данным, все трое отправились поправлять шлаг в канализации, однако выйти уже не смогли.

По сведениям канала, скончались 35-летний Прокопий Абагаев, а также двое заключенных — 45-летний Алексей Васютков и 37-летний Евгений Столяр. Оба содержались в колонии № 40 в Эхирит-Булагатском районе области.

Первым вниз спустился один из осужденных. Однако внизу он внезапно потерял сознание. Прокопий и второй заключенный решили ему помочь и тоже спустились, но в итоге стало плохо и им. Все трое скончались. По предварительным данным, смерть наступила от отравления газами.

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