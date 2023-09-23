Сотрудник ГИБДД пострадал в ДТП на Индустриальном проспекте Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Индустриальном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал 27-летний инспектор ГИБДД, сообщает издание «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Автомобиль Skoda врезался в багажник патрульной машины, которая сбила инспектора, проверявшего документы у другого водителя.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что 41-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Сотруднику ДПС потребовалась госпитализация. Его состояние оценивалось, как средней степени тяжести. По предварительным данным, у него разбита голова.

В Москве водитель немецкой иномарки Volkswagen ранее на полной скорости влетел в сотрудника ГИБДД на Волгоградском проспекте. После наезда на сотрудника Госавтоинспекции водитель, не сбавляя скорости, уехал с места ДТП. Мужчину арестовали в Реутове, в 10 км от места происшествия. У стража порядка оказалась сломана левая нога, ребра, шейные позвонки, а также диагностированы ушибы внутренних органов.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области на трассе М-7 водитель «Газели» наехал на полицейского. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена.