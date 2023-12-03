Сотрудник ГИББД покорил соцсети радостным танцем с «китайцем» Сотрудники ГИБДД Красноярского края сняли веселое видео о новых служебных авто

Фото: t.me/gibdd124

Сотрудники ГИБДД Красноярского края сняли юмористический ролик, где представили новые служебные автомобили. Предположительно, одной из машин является китайская Haval f7. Опубликованное в Telegram-канале госинспекции видео быстро завирусилось в соцсетях и покорило пользователей.

На кадрах один из сотрудников ГИБДД радостно кружит и обнимает новую машину, пока на фоне играет знаменитый отрывок из французской комедии «1+1». В фильме есть сцена, где главный герой игнорирует просьбы босса убавить музыку и упоенно продолжает танцевать. Этот фрагмент и обыграли российские инспекторы.

Когда инспектору выдали новенький авто. В любую погоду и в любое время суток мы готовы выполнять свои служебные обязанности. И особенно приятно работать на таких служебных автомобилях, — подписали ролик в ГИБДД.

В комментариях пользователи отметили, что им приятно видеть позитивных людей в столь серьезной профессии. Некоторые отметили, что герои видео стали самыми креативными сотрудниками ГИБДД во всем крае.

Ранее стало известно, что сотрудникам Госавтоинспекции дали право проводить постоянные рейды по контролю за состоянием дорог, это следует из постановления правительства об изменениях в «Положении о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». В прежней редакции федеральный надзор в виде постоянного рейда допускался в отношении организаций, которые отвечают за эксплуатацию транспортных средств.