Сотрудник банка развел состоятельных клиентов на 108 млн рублей В Якутии сотрудник банка обогатился на состоятельных клиентах на 108 млн рублей

Фото: Пресс-служба МВД Якутии

Руководитель филиала банка в Ленском районе Якутии обогатился более чем на 108 млн рублей на состоятельных клиентах. Он находил будущих жертв мошенничества с помощью служебной программы и предлагал им вложиться в свой проект, обещая выплачивать большие проценты. Всего сотруднику банка удалось развести 51 клиента, сообщает KP.RU.

Брал деньги в долг под проценты, выплачивал вкладчикам хорошие проценты, 3-4% в месяц, с которых они налоги не платили, были довольны. Потом произошли определенные финансовые проблемы, я уже не смог ничего платить вкладчикам, — пояснил подозреваемый.

Полученные средства безуспешно инвестировались в различные интернет-проекты, а деньги удавалось вернуть при помощи новых «клиентов». Первой жертвой афериста стал 87-летний пенсионер-инвалид со статусом «Дети войны», с которым работал отец подозреваемого.

С отцом его вместе работали. Он попросил у меня 1 млн 750 тысяч рублей: первый месяц — 3%, второй месяц — 5%. Когда я пришел снимать деньги в банк, их там уже не было. Он перевел деньги на какую-то женщину, с той карточки на другую карточку, вот так они и уплыли, — пояснил пенсионер.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Подозреваемому в качестве меры пресечения избрали заключение под стражу.

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