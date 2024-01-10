Сотрудник банка назвал свиньей и угрожал матери участника СВО из-за долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что Совкомбанк оштрафовали на 55 тысяч рублей из-за сотрудника, который угрожал матери мобилизованного, чтобы выбить долг по кредиту ее сына. По его данным, коллектор названивал женщине по ночам, называл ее свиньей и обещал «вынуть душу». Самого злоумышленника уволили в конце 2023 года и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Канал выяснил, что житель Минусинска задолжал денег Совкомбанку еще до спецоперации. Когда тот ушел на фронт, банк приостановил взыскание по его делу. При этом сотрудник банка по имени Вячеслав настаивал, чтобы кредит выкупила мать мобилизованного как третье лицо. После жалобы на назойливого работника тот разозлился еще сильнее: стал звонить рано утром и писать угрожающие и оскорбляющие сообщения.

Как рассказала сама женщина, в самом банке и полиции игнорировали ее жалобы. Отреагировали только в региональном отделении ФССП. В итоге банк и сотрудник получили штрафы. Кроме того, Совкомбанк пообещал матери мобилизованного погасить долг сына, выплатить моральную компенсацию, а также снабдить его необходимыми на СВО вещами.

9 января в Тюмени несколько молодых людей напали на участника спецоперации и избили его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его побили до потери сознания.

В тот же день сотрудники полиции задержали всех участников драки. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.