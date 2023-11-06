Сотрудник банка хранил в лесу под Тюменью «заначку» с 16 кг мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Тюменской области нашли в лесу тайник с партией мефедрона массой в 16 кг, сообщает Telegram-канал SHOT. Оказалось, что наркотик спрятал проживающий в Перми сотрудник банка.

Схрон с мефедроном был обнаружен сотрудниками ГИБДД в лесополосе на 137-м км трассы Курган – Тюмень. Он состоял из пяти отдельных расположенных поблизости друг от друга тайников. Наркотик хранился расфасованным в 32 свертка по полкилограмма каждый и был подготовлен к сбыту.

В ходе расследования было установлено, что тайник принадлежит 32-летнему главному специалисту пермского банка «Урал ФД». Как выяснили полицейские, в Тюменскую область он приехал специально с целью продажи наркотика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что многодетную мать из Подмосковья задержали с двумя килограммами мефедрона, когда она ехала на своей Lada в деревне Марково. Полицейские остановили автомобиль по наводке и обнаружили под пассажирским сиденьем в салоне расфасованные в два пакета запрещенные вещества. Женщину поместили в изолятор, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.