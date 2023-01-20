Сотрудник АЗС в Якутске чуть не сгорел заживо при попытке заправить авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутске сотрудник бензоколонки едва не сгорел заживо при попытке заправить иномарку, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как работник АЗС подходит к автомобилю, и он резко загорается. По словам очевидца, у сотрудника станции полностью сгорела куртка. О состоянии водителя авто не сообщается. Как рассказали Sakhapress в региональном управлении МЧС, авария произошла из-за короткого замыкания электропроводки.

В 09:36 (03:36 по московскому времени) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota East на 4 км Окружного шоссе. Через семь минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия автомобиль горел открытым огнем. Пожар ликвидирован, площадь горения составила 4 кв. м. Огнем поврежден автомобиль. Причина — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, — заявили в ведомстве.

Ранее в Коврове Владимирской области водитель Renault заживо сгорел в авто в результате аварии. По данным МВД, автомобиль загорелся после того, как мужчина наехал на дорожный знак. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Якутске под окнами жилого дома взорвался автомобиль. В результате произошедшего никто не погиб. В машине взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, взрывная волна выбила окна на третьем этаже дома. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в районе ДСК: автомобиль Toyota Noah был накрыт портативным гаражом «Наташа». Пожара после взрыва не произошло, людей на момент инцидента в авто не было.