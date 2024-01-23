Сотрудницы «Почты России» вырвали клиентке клок волос из-за QR-кода В Брянской области сотрудницы «Почты России» напали на клиентку и ее мужа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Суземках Брянской области заведующая отделением «Почты России» и ее дочь напали на клиентку из-за просьбы оплатить заказ через QR-код, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Оказалось, что никто из работниц не знал, что это такое. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Пострадавшая пришла отправить письмо и хотела оплатить заказ купюрой в 1000 рублей, но сдачи в кассе не оказалось. Тогда женщина предложила провести оплату по QR-коду, но на нее посыпались оскорбления. Клиентка достала телефон и начала съемку, что вызвало возмущение у работниц. Одна из них перелезла через стойку и накинулась на горожанку.

Я хотела выйти из здания. Но она вцепилась в меня и начала шматовать, схватила за шубу и трепала за волосы. Мужчина-прохожий оттащил ее. Тогда меня схватила уже её мать, заведующая отделением. Мой муж был в машине, он увидел, прибежал и вырвал меня. Они еще и ему курточку порвали, — рассказала пострадавшая.

Женщина рассказала, что ей разбили губу, вырвали клок волос, оставили множество синяков и сломали телефон. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, но сотрудницы написали ответное заявление. По их версии, клиентка напала на них сама.

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