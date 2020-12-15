Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки

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Сотрудница минздрава Челябинской области была задержана при получении взятки в размере более 500 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. В отношении неё возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Преступление было выявлено сотрудниками регионального главка МВД. Незаконное вознаграждение выплачивалось чиновнице за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, сообщается на сайте СКР по Челябинской области.

На взятке попалась начальник управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова, уточняет РИА Новости. В администрации области подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании. Глава региона Алексей Текслер дал поручение оказать содействие следствию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи бывшего главного госинспектора труда приговорили к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток в виде путёвок в санатории. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 4,2 млн рублей.