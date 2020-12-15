Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки

Сотрудница минздрава Челябинской области была задержана при получении взятки в размере более 500 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. В отношении неё возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Преступление было выявлено сотрудниками регионального главка МВД. Незаконное вознаграждение выплачивалось чиновнице за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения,
На взятке попалась начальник управления лекарственного обеспечения Арина Устюгова,
Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи бывшего главного госинспектора труда приговорили к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток в виде путёвок в санатории. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 4,2 млн рублей.