Сотруднице автомойки в Уфе перерубило ноги ковшом от погрузчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погрузчик наехал на сотрудницу уфимской автомойки, отрубив ей ноги, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Мужчина, находившийся за рулем спецтехники, заявил, что не заметил коллегу.

По информации канала, пострадавшую доставили в больницу, однако вечером этого же дня она скончалась от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Челябинска к 10 годам колонии строгого режима за избиение офицера в воинском эшелоне. Отмечается, что мужчина в момент преступления был пьян, а пострадавший вскоре после инцидента скончался.

До этого стало известно, что в Дагестане сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в убийстве двух жительниц села Уллуая Левашинского района республики. Их тела были обнаружены 13 марта примерно в 21:00. У погибших обнаружили множественные колото-резаные раны. По предварительной информации, все травмы были нанесены топором. В СМИ также сообщили, что погибшие 96 и 70 лет были матерью и дочерью.