Сотрудница Wildberries погибла на складе в Екатеринбурге В Екатеринбурге сотрудница склада Wildberries сорвалась со стеллажа и погибла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге погибла сотрудница склада Wildberries, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на сообщение компании. По данным издания, 27-летняя девушка сорвалась со стеллажа и упала с большой высоты.

На складе в Екатеринбурге произошел несчастный случай — погибла 27-летняя девушка-исполнитель. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшей и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девушка оступилась, из-за чего упала со стеллажа вниз. Причина смерти устанавливается, а на месте происшествия работают оперативные службы. В компании уточнили, что в распределительном центре маркетплейса временно приостановлены все процессы.

Ранее жительницу Москвы закрыли в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries из-за отказа платить штраф. Уточняется, что 32-летняя женщина оформила возврат сумок, после чего сотрудники ПВЗ начали требовать от нее заплатить штраф в размере 108 тысяч рублей.

До этого стало известно, что состояние основательницы Willdberries Татьяны Бакальчук в 2024 году сократилось на 16% на фоне инцидента с пожаром на складе в Шушарах. Происшествие обошлось главе маркетплейса примерно в 10–20 млрд рублей.