Сотрудница скорой помощи уронила 95-летнюю блокадницу головой об пол «Фонтанка»: фельдшер уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница скорой помощи уронила с каталки пожилую жительницу Санкт-Петербурга, которую доставили в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает «Фонтанка». По словам супруга внучки пенсионерки, блокадница упала с высоты около метра и ударилась головой.

В этом холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой, — рассказал мужчина.

Блокаднице диагностировали черепно-мозговую травму и гематому. Муж ее внучки уточнил, что пенсионерке требуется консультация невролога, потому что ушиб может перерасти в отек.

Ранее в подмосковном Королеве умерла 78-летняя пенсионерка после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее на целый день. Как стало известно, она жила с пожилой матерью вдвоем. Пенсионерке было сложно передвигаться без посторонней помощи, она часто падала и травмировалась. Чтобы избежать этого, дочь, которой нужно было отлучиться из дома по делам, решила пристегнуть мать к батарее.