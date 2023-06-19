Сотрудница МВД получила взятку от иностранца и попала в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области задержали начальницу отдела дознания ОМВД России по Тосненскому району за взятку, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Сотрудница полиции получила вознаграждение от фигуранта уголовного дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ, чтобы прекратить против него дело.

Против женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ.

Пресненский районный суд Москвы ранее приговорил к семи годам колонии строгого режима бывших сотрудников Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Сослана Гериева и Андрея Бандурова. Оба были признаны виновными в получении взятки в размере 600 тысяч рублей за оформление лицензии компании «Технологические системы и технологии» на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.

До этого сообщалось, что экс-начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев подозревается в получении от хакерской группировки Infraud Organization взятки в биткоинах, размер которой соответствует без малого $24 млн. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в коррупции. По мнению следствия, Тамбиев получил взятку от фигурантов, которые заплатили за неналожение ареста на их активы.