Сотрудница минархитектуры метнула в военкомат три «коктейля Молотова» Baza: во Владимире сотрудница минархитектуры пыталась поджечь военкомат

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Telegram-канал Baza сообщает, что во Владимире начальница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства пыталась поджечь военкомат. По информации канала, она надела камуфляжный костюм и метнула в здание три «коктейля Молотова». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Baza пишет, что 55-летняя женщина подъехала к военному комиссариату по Ленинскому району, и бросила в него три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Канал передает, что охранявшие военкомат полицейские быстро потушили огонь и задержали злоумышленницу.

У женщины изъяли пятилитровую канистру и тряпки, мотив диверсантки пока неизвестен.

Ранее канал сообщал, что в Челябинской области задержали 17-летнего студента колледжа, который пытался поджечь военкомат в городе Аша. По информации Baza, ночью 4 июня молодой человек бросил в здание комиссариата «коктейль Молотова», после чего скрылся с места, но вскоре был пойман. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Всего Центральном окружном военном суде рассказали, что за 2022 год в России было совершено 77 попыток поджога военкоматов. Судья Артем Макаров озвучил соответствующие данные в ходе заседания по делу двух жителей Челябинской области, обвиняемых в поджоге здания администрации города Бакала.