Сотрудница МИД России Репина погибла при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибла сотрудница лингвистического департамента МИД РФ Татьяна Репина, сообщается на сайте дипведомства России. В мае ей бы исполнилось 23 года.

Департамент лингвистического обеспечения с глубоким прискорбием сообщает, что в результате чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года трагически погибла специалист 1-го разряда ДЛО Репина Татьяна Алексеевна, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Репина родилась в Москве 18 мая 2001 года. На службу в департамент она пришла после учебы в колледже МИД России.

Вечером 22 марта группа мужчин в камуфляже и с автоматами ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь и подожгли здание. Им удалось скрыться с места происшествия, но вскоре все непосредственные участники атаки были задержаны. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек.

Спасатели еще разбирают завалы зрительного зала. По данным Telegram-канала Baza, там могут находиться останки десятков человек. По его данным, из-за высокой температуры пожара их будет тяжело опознать. В канале добавили, что точное количество оставшихся под завалами людей в настоящее время неизвестно.