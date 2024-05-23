Сотрудница маркетплейса украла товары на миллионы рублей Mash Batash: в Уфе осудили сотрудницу Wildberries за кражу на 2,4 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе вынесли приговор сотруднице российского маркетплейса Wildberries, которую обвиняли в краже товаров на сумму 2,4 миллиона рублей при помощи чужих учетных записей, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Отмечается, что женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Как сообщили авторы канала, 24-летняя Наталья использовала аккаунты покупателей, когда в работе приложения происходили сбои. Женщина отключала автоматический платеж и заказывала компьютеры, бытовую технику и одежду. Таким образом она воровала товары в течение восьми месяцев.

Ранее компания Wildberries начала проверку ситуации с запертой в пункте выдачи заказов жительницей Москвы. Отмечалось, что представители компании также принесли извинения москвичке, находятся в диалоге с ней и собственником партнерского ПВЗ для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также там добавили, что планируют в дальнейшем улучшать систему обучения по общению с клиентами для владельцев ПВЗ.

Жительницу Москвы закрыли в пункте выдачи заказов маркетплейса из-за отказа платить штраф. По данным СМИ, 32-летняя женщина оформила возврат сумок, после чего сотрудники ПВЗ начали требовать от нее заплатить штраф в размере 108 тысяч рублей.

Владелец пункта выдачи связался с москвичкой и попросил ее прийти к ним. Когда девушка пришла, местные работники закрыли входную дверь. При этом сама она утверждает, что стотысячный штраф возник из-за ошибки продавца и платить она ничего не обязана. Через некоторое время женщину выпустили приехавшие к пункту выдачи сотрудники полиции.