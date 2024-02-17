Сотрудница детсада протащила ребенка волоком по снегу и попала на видео Сотрудница детсада на Камчатке протащила ребенка по снегу за капюшон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитательница детского сада в городе Вилючинске Камчатского края во время прогулки протащила одного из маленьких детей волоком за капюшон по снегу. Прокуратура Вилючинска организовала проверку по факту грубого отношения к ребенку, сообщает пресс-служба Камчатского края.

Предварительно, это произошло 11 января в детском саду «Морячок». Сотрудница детсада сначала схватила ребенка за руку, однако тот, вероятно, не хотел возвращаться в группу. После этого женщина потащила его, ребенок упал, тогда она схватила малыша за капюшон и продолжила тянуть его по снегу.

Со слов руководителя образовательного учреждения, по данному факту проведена служебная проверка, родители ребенка о произошедшем уведомлены, — сообщили в ведомстве.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении воспитательницы частного детского сада в Уссурийске, которая затыкала рот ребенку одеялом. По словам матери пострадавшего мальчика, сотрудница детсада оправдалась тем, что не хотела, чтобы ребенок мешал спать другим. О происшествии женщина узнала от родителей друга своего сына.

В феврале против воспитательницы якутской школы-интерната для глухих возбудили уголовное дело о даче заведомо ложных свидетельских показаний, связанных с обвинением в тяжком преступлении. По предварительным данным, женщина обвинила коллег в издевательствах над детьми.