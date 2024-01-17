Сотрудница банка выслушала полицию и все равно отдала деньги мошенникам

В Чувашии 54-летняя местная жительница, которая работает в кредитной организации, лишилась 150 тысяч рублей из-за мошенников, сообщает региональное управление МВД. В ведомстве отметили, что перед тем, как выполнить просьбу аферистов, потерпевшая обратилась в полицию.

По данным правоохранителей, 13 января жительнице Новочебоксарска позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центробанка. Она сообщила, что произошел взлом личного кабинета потерпевшей на портале «Госуслуги», после чего были предприняты несколько попыток несанкционированного оформления кредитов. Женщина решила обратиться в полицию, где ей разъяснили, что ее пытаются обмануть, но она все равно решила продолжить разговор с мошенницей.

По указанию аферистки потерпевшая взяла кредитные 150 тысяч рублей, а затем через банкомат перевела средства по предоставленному номеру карты. После отправки средств мошенники прислали женщине голосовое сообщение, в котором заявили, что она сама во всем виновата.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики IT-эксперт Герман Клименко рассказал, что отличить звонок телефонных мошенников, которые подделывают голоса родных и знакомых с помощью нейросетей, можно с помощью диалога. Он подчеркнул, что текущее развитие искусственного интеллекта пока не позволяет вести полноценную телефонную беседу.