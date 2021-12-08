Сотрудница банка в Красноярском крае пропала с 23 млн рублей

В городе Ачинск Красноярского края правоохранители разыскивают кассира отделения крупного российского коммерческого банка. Её подозревают в хищении почти 23 млн рублей. О пропаже девушки в полицию сообщила её мать. Возбуждено уголовное дело по факту растраты, максимальное наказание за него составляет 10 лет колонии, говорится на сайте Главного управления МВД РФ по региону.

Накануне в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащие учреждению, — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, к совершению преступления причастна кассир отделения банка 1991 года рождения. В день её пропажи от матери поступило соответствующее сообщение. Однако полицейские, по всей видимости, не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело в том, что в тот же день руководство банка заявило о выявленной пропаже крупной суммы денег за период с 3 по 7 декабря. Теперь 30 летнюю кассиршу ищут не только силовики, но и сотрудники Службы безопасности банка.

По словам супруга пропавшей девушки, у неё были психологические проблемы из-за которых она даже пыталась свести счёты с жизнью.

Ранее сообщалось об ограблении банка в Екатеринбурге на несколько миллионов рублей. В отделение Промсвязьбанка на проспекте Космонавтов злоумышленники проникли в ночь на 30 ноября. Они смогли украсть, по предварительным данным, около пяти миллионов рублей. Бойцы ЧОП, которые охраняют этот банк, выезжали ночью на срабатывание сигнализации, но дверь была закрыта, ничего подозрительного они не заметили и уехали.