Минобороны захотело лишить жилья сотни российских семей Губернатор Приморья Кожемяко: Минобороны хочет отобрать землю у 300 семей Владивостока

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олег Кожемяко

Сотни жителей Приморского края могут лишиться своих земельных участков из-за иска Минобороны России, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что местные власти будут отстаивать их интересы в споре с ведомством.

Граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству, — написал Кожемяко.

Губернатор уточнил, что речь идет о жителях района «Садогород» во Владивостоке. По его словам, землю могут отобрать у 300 семей.

Он рассказал, что с жителями района будет проведена встреча, по итогам которой в Минобороны будет направлено письмо для получения разъяснений. Губернатор добавил, что если оспариваемые ведомством земельные участки были приобретены горожанами легальными способами, то региональные власти будут защищать их право собственности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят упростить процедуру изъятия земель властями городов и сел для строительства эстакад, остановок, надземных переходов и трамвайных путей. Депутаты отметили, что сам процесс изъятия земли при этом не изменится – владелец будет получать равноценную землю в другом месте или денежное возмещение стоимости участка до начала процедуры.