Сотни волонтеров подключились к поискам пропавших детей на Урале МВД: 500 человек ищут пропавших детей в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиски пропавших в Свердловской области 12-летнего Григория и 10-летней Виктории из Тюмени продолжаются, в процессе задействованы 500 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Уточняется, что для розыска в регион прибыли дополнительные силы из Тюмени, Камышлова, Пышмы и Туринска.

Общее число задействованного в розыске личного состава правоохранительных органов и волонтеров увеличено до 500 человек. По его сведениям, дополнительные силы прибыли из Тюмени, а также из отделов полиции Камышлова, Пышмы и Туринска, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пропавшие дети воспитываются в неполной семье. Спасатели проверили уже 20 километров местности лесного массива. Сотрудники МВД работают в тесном взаимодействии с коллегами из СКР, МЧС и Росгвардии. В поисках детей также задействованы пять служебных овчарок.

Ранее СМИ сообщали, что в Свердловской области пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра в лесу в Слободо-Туринском районе. По их информации, несовершеннолетние отправились с дедушкой в лес около деревни Бурмакина. Мужчина вернулся на следующий день, но внуков с ним не было.