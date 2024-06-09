Сотни людей в регионе России заразились опасными венерическими болезнями Больше 10 подростков в Тюменской области заразились венерическими инфекциями

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Свыше 400 жителей Тюменской области в 2023 году заразились опасными венерическими инфекциями, следует из отчета областного управления Роспотребнадзора. Отмечается, что в их числе оказалось 11 детей.

По данным ведомства, в прошлом году зарегистрировано 155 случаев заражения сифилисом и больше 250 случаев гонореи. Среди заболевших числятся и подростки.

Среди подростков зарегистрировано три случая заболевания сифилисом. У детей до 14 лет случаев заболевания сифилисом не выявлено. У подростков в возрасте от 15 до 17 лет было зарегистрировано восемь случаев гонококковой инфекции, — рассказали санврачи.

Акушер-гинеколог Василиса Гончарук ранее рассказала, что существует мнение, что в общественном туалете можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем (ЗППП), однако это не так. Она отметила, что заразиться такими инфекциями при походе в общественный туалет практически невозможно.

До этого биолог Ирина Лялина рассказала, что массажные кресла в торговых центрах могут быть источниками бактерий, вирусов или грибковых инфекций без регулярной очистки. Кроме того, при их использовании существует серьезный риск заражения насекомыми-паразитами, предупредила она.