Сотни тысяч человек остаются без электричества в двух регионах России Минэнерго: более 226 тысяч жителей Ростовской области остаются без электричества

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В Краснодарском крае и Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением из-за летних температурных максимумов, а также высокого сезонного потребления, сообщило Министерство энергетики России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в обоих регионах без электричества остались более 268 тысяч жителей.

В Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, которые затронули более 325 тысяч человек. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 42 тысячи потребителей. Также в Ростовской области введен график временного отключения. Количество потребителей без электричества — 226 260, — сказано в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Вопрос восстановления электроснабжения стоит на контроле ведомства.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива будет достаточно для полного удовлетворения спроса в летний сезон. В опубликованном на сайте ведомства заявлении сказано, что дефицита топлива на рынке не ожидается, несмотря на решение разрешить экспортировать его до 31 июля.