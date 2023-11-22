Сотни товаров залило водой на складе Wildberries в Подмосковье В Коледино на складе Wildberries сотни товаров залило водой из-за прорыва трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На складе Wildberries в подмосковном Коледино пострадали сотни товаров из-за прорыва трубы и срабатывания системы пожаротушения, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, ответственными за произошедшее могут признать администраторов склада, им грозят крупные штрафы.

Канал уточняет, что после прорыва трубы повалил пар и это привело к срабатыванию системы пожаротушения. Пострадали преимущественно крупногабаритные товары. Сотрудники маркетплейса занимаются их просушкой.

В середине ноября на этом же складе произошла драка с участием пяти сотрудников Wildberries. Ссора между работниками возникла из-за гофры с товарами. Один из участников конфликта ударил другого по лицу, после чего тот упал и потерял сознание. За пострадавшего вступились коллеги, которые, однако, подоспели слишком поздно. Мужчина был госпитализирован с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга. По данным Telegram-каналов, пострадавший скончался в больнице, но официально эта информация не подтверждалась.

До этого похожий случай произошел на складе Wildberries в подмосковной Электростали. В потасовке участвовало порядка 40 рабочих. Некоторые из них были вооружены ножами.