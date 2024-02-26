Сотни россиян застряли в Сибири из-за сильной метели Более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за сильной метели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 600 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Норильска из-за плохих погодных условий, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Из-за сильной метели задержаны рейсы в Красноярск, Екатеринбург и Новосибирск, а также в населенные пункты Хатанга и Диксон.

В международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (ветер) ограничен прием и вылет воздушных судов, — сказано в сообщении.

Длительные задержки коснулись рейсов авиакомпаний «Нордстар», «Сибирь» и «КрасАвиа». Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники транспортной прокуратуры следят за защитой прав пассажиров.

Ранее свыше 130 пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании FlyDubai ожидали вылета из столичного аэропорта более 17 часов из-за поломки самолета. Представители перевозчика объяснили задержку неполадками с датчиками деайсинга. По словам пассажиров, официальных извинений от авиакомпании им не принесли.

До этого в аэропорту Уфы на сутки задержали вылет лайнера на египетский курорт Хургада. На рейс был зарегистрирован 191 пассажир. Причины задержки самолета в Египет не сообщались.