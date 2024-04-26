Сотни миллионов рублей изъяли у подозреваемых по делу Hydra МВД: у фигурантов дела о даркнет-платформе Hydra изъяли более 350 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых по делу даркнет-платформы Hydra изъяли более 350 млн рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Также правоохранители обнаружили четыре цифровых кошелька с криптовалютой и более 200 электронных носителей информации.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, — сообщила Волк.

Она отметила, что обыски проводились в Москве, Подмосковье, Хабаровском и Краснодарском крае, а также в Белоруссии. По версии следствия, подозреваемые вкладывали доход, полученный от криминальной деятельности, в дорогостоящее имущество — автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. Большое количество таких объектов установлено в столице, Московской, Ленинградской, Вологодской областях и Краснодарском крае.

Кроме того, в ходе расследования задержан третий фигурант дела. Его поместили под стражу.

Платформа Hydra в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте Сети. Ресурс предоставлял доступ к незаконным товарам и услугам, в частности — маркетплейсам наркоторговцев.

Ранее один из крупнейших операторов связи в США AT&T сообщил, что в даркнет утекли персональные данные 73 млн клиентов. В теневом сегменте Сети оказались, в том числе имена пользователей оператора и номера соцстрахования.