Сотни мертвых рыб и выдр выбросило на берег реки Восточный Дагомыс

Фото: Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

Берег реки Восточный Дагомыс покрылся сотнями мертвых рыб и выдр. Местные жители уверены, что она отравлена, передает Telegram-канал Kub Mash. Недавно люди заметили свечение ярко-малиновой жижи в неизвестной трубе. Вскоре вода потемнела и вспенилась, вследствие чего рыба и другие речные обитатели начали гибнуть.

Местные жители забили тревогу, река впадает в Черное море. Авторы канала предположили, что из-за халатности производителя сочинского «Водоканала» прорвало трубу, из которой и вытекла отравляющая жидкость.

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. На место выехали специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства, отобраны пробы воды, сброса сейчас нет.

В российских регионах ранее произошло несколько подобных инцидентов. Так, трассу Тюмень — Омск завалило рыбой из-за ДТП. Авария с участием Honda и «Газели» произошла примерно в шесть утра 25 апреля на 138-м км автодороги. Партия рыбы высыпалась из грузовой машины на трассу.

Во Владивостоке жители решили лично разобраться в причинах экологической катастрофы на озере Чан. В течение последних недель в водоеме регулярно находят мертвую и полуживую рыбу. Люди заметили у берега озера белую пену и допустили, что вода отравлена канализационными отходами.