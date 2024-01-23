Сотни домов во Владивостоке остались без света Около 600 домов во Владивостоке остались без света из-за пожара на подстанции

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Около 475 многоквартирных домов остались без света из-за пожара на подстанции «Загородная» во Владивостоке, сообщает портал VL.ru. Кроме того, в зоне отключения оказались еще 125 частных домовладений.

Сообщения об отключениях стали поступать вечером во вторник, 23 января, около 18:50 по местному времени (11:50 мск). Позднее выяснилось, что на подстанции на улице Борисенко сгорел главный распределитель. Электрики Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) работают над устранением аварии.

Уточняется, что в результате аварии под отключение попали в общей сложности около 600 домов. По данным Telegram-канала ASTRA, в них проживают более 99 тысяч человек. На резервные источники питания перевели госпиталь ветеранов войн, Перинатальный центр и Центр СПИД. В то же время госпитализация в эти медучреждения временно приостановлена.

Ранее центральные улицы Ростова-на-Дону частично остались без света. По данным «Донэнерго», с перебоями в области энергоснабжения столкнулись жители одиннадцати улиц. Причиной аварии стало технологическое нарушение в сети. Кроме того, правительство Новосибирской области ввело режим чрезвычайной ситуации в областном центре в связи с участившимися случаями коммунальных аварий в городе.