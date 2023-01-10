Сотни домов в Приангарье остались без электроснабжения Более 460 домов в поселке Мама в Приангарье остались без света из-за аварии на сетях

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На севере Иркутской области в поселке Мама более 460 домов остаются без электроснабжения. Причиной стала авария на сетях. Об этом сообщается ГУ МЧС по региону.

Сообщение об отключении электричества поступило в МЧС около 07:30 по местному времени (02:30 мск). Под отключение попали 463 частных жилых дома. Там проживают 2747 человек, в том числе 651 ребенок. Также без света остаются восемь социально-значимых объектов.

В настоящее время аварийная бригада ведет восстановительные работы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в стране создадут малые электростанции, чтобы решить проблему с электричеством. Он добавил, что новые энергетические объекты будут имплементированы в существующую энергосистему.

Перед этим мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения электричества.