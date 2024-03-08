Появилось видео самого большого ягодного торта в мире Самый большой ягодный торт в мире весом 623 кг приготовили в Сочи

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Сочинские кондитеры приготовили самый большой ягодный торт в мире, вес которого составил 623 кг, сообщает РИА Новости. Десерт изготовили в честь Международного женского дня и внесли в реестр мировых рекордов.

Отмечается, что на дегустацию торта на площади Южный Мол около Приморской набережной собрались сотни человек. Изделие украсили настоящими ягодами — черникой, малиной, клубникой, а в центре авторы выложили цифру 8. Гендиректор сети кондитерских «Ваниль» Сусанна Эксузян заявила, что на приготовление торта ушло два дня, а в состав входят только натуральные и отечественные ингредиенты. Блюдо рассчитано на шесть тысяч порций по 100 граммов.

Торт очень легкий, там есть бананы, в бисквитах — мацони, мы его готовили два дня, 623 килограмма 700 граммов, мы побили рекорд России. Это 4 метра в длину, 2,4 метра в ширину. Он изготовлен из нашего кубанского сырья, это наши кубанские производители, я считаю, что это важно, и еще важно, что он сделан из натуральных продуктов, — сказала она.

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