Сотни автомобилей скопились в очереди на Крымский мост Очередь на Крымский мост со стороны Тамани выросла до 728 автомобилей

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Со стороны Тамани автомобильная очередь на Крымский мост выросла до 728 транспортных средств, сообщает в Telegram-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. По данным центра, ожидание составляет примерно три часа.

В очереди со стороны Тамани находится 728 транспортных средств. Ожидание около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в сообщении.

Накануне в очереди перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло примерно час, со стороны Керчи — более часа.

Также 29 июня движение по мосту в Крым временно перекрывали. Всех, кто находился на переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения по мосту не назывались.

В мае на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.