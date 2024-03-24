Сотни авто скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту с обеих сторон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Проезда по Крымскому мосту с обеих сторон переправы ждут более 200 автомобилей, время ожидания не уточняется, сообщили в инфоцентре ситуации на автоподходах к мосту. Движение транспорта несколько раз останавливали, однако причины не сообщались.

В очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди со стороны находится 112 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Первые сообщения о затрудненном движении по Крымскому мосту стали поступать накануне вечером, 23 марта. Сначала его полностью перекрыли, но в 00:33 24 марта проезд открыли. Через пять часов мост вновь закрыли для проезда транспорта, восстановление движения началось в 07:23. Власти просят граждан сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины в ответ на российские удары по их инфраструктуре могут попытаться произвести массированную атаку по Крымскому мосту. Киев может использовать для этих целей крылатые ракеты, БПЛА или морские дроны, констатировал он.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские силы нанесли за неделю 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва госграниц России. Известно о точных ударах по аэродромам, центрам подготовки ВСУ и ремонта техники, складах.