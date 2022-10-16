Sota: в Петербурге прислали повестки 15 жителям одного подъезда

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Telegram-канал Sota пишет, что вечером 15 октября сотрудники петербургского военкомата разослали 15 повесток жителям одного подъезда. Издание также опубликовало фото самих повесток. Как утверждают авторы портала, в других подъездах этого дома наблюдается точно такая же ситуация. Официальные органы никак не комментируют данное сообщение.

В рамках «частичной мобилизации» в Петербурге только в одном подъезде одного дома вечером субботы попытались вручить 15 повесток: их раскидали по почтовым ящикам. В остальных подъездах картина была аналогичной, — говорится в публикации.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с людьми в гражданской одежде с раннего утра заблокировали выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, это происходило в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».

Ранее стало известно, что во дворе одного из домов Санкт-Петербурга произошла драка между жильцами и сотрудниками ЖКС-1, которым было поручено раздавать повестки в военкомат. По информации СМИ, разносящие повестки сотрудники хотели попасть в подъезд, однако к ним подошли нетрезвые молодой человек и девушка, после чего началась потасовка.