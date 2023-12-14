Сосулька высотой в четыре этажа выросла на доме в Новосибирской области

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В городе Болотное в Новосибирской области на жилом доме выросла сосулька высотой в четыре этажа, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на информацию соцсетей. Уточняется, что ЧП произошло в пятиэтажке на улице Титова.

Как пишет издание, местные жители рассказали, что причиной появления гигантской сосульки стали проблемы с отоплением дома, в результате которых пришлось спускать воздух из труб. Жители одной из квартир не закрутили кран до конца, из-за чего вода из батареи стала литься по наружной стене дома и замерзать.

По информации местных СМИ, в администрации города пообещали оперативно устранить проблему.

В ноябре практически аналогичное происшествие случилось в жилом комплексе на улице Газгольдерной на юго-востоке Москвы. Там из-за прорыва трубы отопления на фасадах двух секций образовалась толстая ледяная корка, а на балконах повисли огромные сосульки. В управляющей компании при этом заявили, что дом сдан в эксплуатацию еще не полностью и устранение проблемы находится под контролем застройщика. Позже специалисты ликвидировали аварию.

Между тем руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, что компенсацию за упавший на голову с крыши снег или сосульку чаще всего выплачивают управляющие компании. При этом эксперт уточнила, что все зависит от того, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого упал снег или сосульки.