«Состояли в секте»: раскрыты подробности гибели ребенка под Новосибирском Соседка: заморившая девочку под Новосибирском семейная пара состояла в секте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семейная пара, до смерти заморившая 10-летнюю девочку в Новосибирской области, состояла в секте, рассказала NEWS.ru соседка. Собеседница издания при этом подчеркнула, что ребенок действительно мог сначала отравиться. Кроме того, как уточнила женщина, по слухам, мать девочки уехала в командировку и оставила дочь на сектантов.

Говорят, что родители состояли в секте. Поэтому возможно, действительно, ребенок отравился и его не кормили. По слухам, якобы мама уехала на четыре дня в командировку и оставила девочку на сектантов своих, — пояснила соседка.

Собеседница издания уточнила, что девочка была контактная, общительная, занималась в местном центре спорта, развития и творчества. По словам соседки, мать приводила ее на занятия раньше всех, а забирала последней.

Девочка ходила в местный центр спорта, развития и творчества. Мама приводила ее на занятия раньше всех, а забирала последней. Других странностей никто не замечал. Мы уверены, что семейная пара проводила обряды «по изгнанию бесов» из девочки. Видимо, заморили специально голодом, — заключила собеседница издания.

20 июня стало известно, что в Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила знакомая. На протяжении трех дней ребенка били и лишали еды, в результате чего школьница потеряла сознание и умерла через несколько дней в больнице.